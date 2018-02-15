В Самаре подорожал бензин, но снизились цены на масло сливочное, крупу гречневую и свинину

106

Вместе с тем незначительно подорожали картофель, капуста, лук и свежие помидоры. Снижение розничных цен отмечено на масло сливочное,крупу гречневую и свинину.Автомобильное топливоПо данным оперативного мониторинга, проводимого министерством, во многих муниципальных образованиях области продолжилось повышение розничных цен на бензин автомобильный и дизельное топливо.На автозаправочных станциях Самарской области интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо по состоянию на 25.01.2018составили: на бензин марки АИ-80 – 32,0 – 32,3 руб. за литр; на бензин марки АИ-92 – 37,3 – 38,0 руб. за литр; на бензин марки АИ-95 – 40,0 – 40,8 руб. за литр; на дизельное топливо – 38,2 – 40,3 руб. за литр.