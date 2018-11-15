В Самаре подешевели гречка и картошка, но подорожал бензин

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Вместе с тем, отмечалось повышение розничных цен на свежие огурцы и томаты в результате сезонного сокращения их предложения. В большинстве муниципальных образований области продолжилась тенденция незначительного увеличения розничных цен на яйцо куриное и мясо кур.В группе фруктов подешевели яблоки, виноград и мандарины, подорожали апельсины.В настоящее время на потребительском рынке Самарской области продукты питания первой необходимости представлены в широкомассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан.В октябре текущего года в отдельных муниципальных образованиях региона отмечалось повышение розничных цен на бензин автомобильный (0,3 – 1,2 руб./л) и дизельное топливо (0,4 – 1,3 руб./л).По состоянию на 25.10.2018 на АЗС региона интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо составили:- на бензин марки АИ-80 – 37,5 – 38,4 руб. за литр;- на бензин марки АИ-92 – 40,0 – 41,2 руб. за литр;- на бензин марки АИ-95 – 42,8 – 44,0 руб. за литр;- на дизельное топливо – 41,9 – 43,9 руб. за литр.