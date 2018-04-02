В Самаре под руководством ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по обеспечению пожарной безопасности

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В ходе командно-штабного учения планируется отработать вопросы организации управления и связи при выполнении мероприятий по ликвидации ЧС; планирования применения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; проведения мероприятий по ликвидации последствий ЧС, связанных с природными пожарами, сообщает пресс-служба администрации Самары.