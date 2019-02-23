В Самаре почтили память защитников Отечества
23 февраля 2019 14:07
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По традиции в этот день возложить цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине на площади Славы в областной столице пришли тысячи самарцев. В мероприятии приняли участие первые лица региона, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, лидеры конфессий и национально-культурных центров, политических партий, а также воспитанники патриотических клубов и поисковых отрядов.
Первыми цветы к Вечному огню возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников. По словам главы региона, День защитника Отечества олицетворяет собой славные боевые традиции наших Вооруженных Сил, величие истории Российского государства, неразрывную связь поколений.
«Сегодня значение ВС для обеспечения безопасности, мирного созидательного труда наших граждан трудно переоценить. Успешно решают задачи боевой подготовки, честно выполняют свой служебный долг, обеспечивая безопасность и мирную, спокойную жизнь наших граждан, воины 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, других частей и соединений, дислоцированных на территории Самарской области», - отметил в поздравлении Дмитрий Азаров.
Сегодняшним защитникам Отечества подрастает и достойная смена – это юнармейцы, участники патриотических клубов и военно-исторических объединений, поисковики, студенты и школьники с активной жизненной позицией. Они пришли на площадь Славы, чтобы отдать дань уважения погибшим и пообщаться с живыми героями, - ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, кадровыми военными, которые всегда рады делиться опытом с молодежью.
Так, председатель комитета ветеранов ВС Советского района Самары регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ Юлий Вайценфельд служил в рядах вооруженных сил 30 лет. «Для меня 23 февраля говорит о многом, потому что мой отец и брат принимали участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. Я старался быть преемником тех славных традиций, которые были заложены моими родными и близкими. День защитника Отечества для меня семейный праздник», - поделился ветеран. передает vkonline.ru.
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Комментарии
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