В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга
12 февраля 2018 14:56
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Почтить память своих коллег, поддержать их родственников пришли ветераны МВД и действующие сотрудники полиции. Вместе с родными и близкими погибших они разделили скорбь и боль утраты. Память о погибших героях навсегда останется не только в сердцах сослуживцев и родственников, но и будущего поколения стражей правопорядка. Отдать дань памяти и возложить цветы к Мемориалу пришли кадеты Самарского кадетского корпуса МВД России. Для них сотрудники, погибших при исполнении служебных обязанностей, являют собой образец беспримерного мужества и героизма.
Эта страшная трагедия никого не оставляет равнодушным – почтить память этих мужественных людей пришли не только полицейские, но и простые жители города. Специально организованный транспорт доставил родственников и сослуживцев погибших на кладбище «Рубежное», где покоятся погибшие сотрудники. Собравшиеся оставили на могилах красные гвоздики и почтили минутой молчания память своих коллег, родных и близких, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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