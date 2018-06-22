В Самаре перед фанатами футбола выступили звездные солисты Большого театра
22 июня 2018 22:43
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После выступления артисты дали небольшое интервью:
- Футбол и театр не совсем совместимые форматы. Как вас принимают болельщики?
- Зрителям очень интересно переключаться с футбола, с такого актива, где все болеют, переживают, радуются, на классическое искусство. У них есть возможность насладиться оперным вокалом. Это здорово, это дает еще больше эмоций каждому зрителю. Среди наших коллег многие увлекаются футболом. Театры устраивают матчи между своими труппами. И зрители также приходят на футбол, чтобы поболеть за любимого артиста.
- Сегодня было много иностранных болельщиков. Вы замечали их реакцию?
- Да, конечно. Они подпевали, размахивали флагами.
- А было ли какое-то произведение, которое особенно понравилось зрителям?
- Чем ярче настроение в песне, тем лучшее ее принимают. Мы старались подобрать программу очень яркую, с оперными шедеврами, неаполитанскими песнями, которые любят и знают во всем мире.
- Как вам атмосфера на Фестивале болельщиков FIFA?
- Нас очень тепло приняли. Мы чувствовали живые эмоции. Поэтому можно соединять любые жанры, любое искусство. Будь то музыка, спорт или живопись. Это праздник не только для всего города, но и для всего мира. Мы рады дарить наше искусство дорогим зрителям.
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