В Самаре перед фанатами футбола выступили звездные солисты Большого театра

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После выступления артисты дали небольшое интервью:- Зрителям очень интересно переключаться с футбола, с такого актива, где все болеют, переживают, радуются, на классическое искусство. У них есть возможность насладиться оперным вокалом. Это здорово, это дает еще больше эмоций каждому зрителю. Среди наших коллег многие увлекаются футболом. Театры устраивают матчи между своими труппами. И зрители также приходят на футбол, чтобы поболеть за любимого артиста.- Да, конечно. Они подпевали, размахивали флагами.- Чем ярче настроение в песне, тем лучшее ее принимают. Мы старались подобрать программу очень яркую, с оперными шедеврами, неаполитанскими песнями, которые любят и знают во всем мире.- Нас очень тепло приняли. Мы чувствовали живые эмоции. Поэтому можно соединять любые жанры, любое искусство. Будь то музыка, спорт или живопись. Это праздник не только для всего города, но и для всего мира. Мы рады дарить наше искусство дорогим зрителям.