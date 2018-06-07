В Самаре памятник Владимиру Высоцкому вернули на прежнее место

Мемориал открыли на Молодогвардейской 25 января 2008 года, в 70-летнюю годовщину со дня рождения поэта.Во Дворце спорта, рядом с которым установили памятник, 29 ноября 1967 года прошел один из куйбышевских концертов Высоцкого. И первый концерт Высоцкого перед большой, многотысячной аудиторией.Памятник был демонтирован во время сноса Дворца Спорта. Позже в медиа даже появилась информация, что памятник могут перенести, так как после сноса его нахождение именно на этом месте теряет смысл.Но здравый смысл возобладал - памятник вернулся на то место, где полвека назад проходили исторические концерты великого Владимира Высоцкого.Фотография: Армен Арутюнов