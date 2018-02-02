В Самаре ожидаются порывистый ветер, местами метель и снежные заносы на дорогах

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, в субботу сохранится умеренно морозная, местами с небольшим снегом, погода. В воскресенье на юг ЕТР выйдет активный Средиземноморский циклон, который начнет оказывать влияние на погоду Средней Волги. Его фронтальные разделы принесут в регион теплый влажный воздух, что приведет к изменению характера погоды.Прогноз погоды на субботуНочь. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южный 4-9 м/с. Температура -10 ... -15 °C, при прояснениях. Местами гололедица.День. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -5 ... -10 °C, местами до -15 °C. Местами гололедица.Прогноз погоды на воскресеньеНочь. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура -6 ... -11 °C, местами до -15 °C.Местами гололедица.День. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха -2 ... -7 °C. Местами гололедица.Прогноз погоды на понедельникНочь. Облачно. Осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами сильные, метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха -4 ... -9 °C.День. Облачно. Осадки, преимущественно в виде. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы. Температура воздуха -0 ... -5 °C.