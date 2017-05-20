В Самаре ожидаются дожди, возможно с грозами
20 мая 2017 21:01
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21-22 мая районы Средней Волги окажутся под влиянием поля пониженного атмосферного давления с фронтальными разделами, пройдут дожди разной интенсивности, возможно с грозами. К понедельнику температура воздуха постепенно понизится.
Фото theredish.com
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