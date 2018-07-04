В Самаре ожидается ухудшение погодных условий
4 июля 2018 17:18
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Администрация настоятельно рекомендует жителям и гостям города быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать ограничения, связанные с введением особого противопожарного режима, и правила пожарной безопасности. В случае ухудшения погодных условий, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Водителям рекомендуется оставлять автомобили в безопасном месте, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Если вы стали очевидцем пожара, позвоните в пожарную часть по телефону «01» или «101» (с мобильного телефона).
Телефоны экстренных служб города здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
Социум
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Больнице, которая обслуживает 1300 человек в смену, жизненно необходимы дополнительные площади. Социум
30
4 июля 2018 19:16
Многие вопросы на встрече касались развития села и системы регионального АПК. Социум
89
4 июля 2018 18:45
За все эти нарушения ваш автомобиль может быть помещен на специализированную штраф стоянку! Поэтому, лучше крутить головой на 360 градусов и возить с собой... Социум
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