В Самаре ожидается ухудшение погодных условий: дождь, гроза и сильный ветер

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 16 августа до 19 часов 17 августа переменная облачность. Местами по области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.Температура воздуха по области ночью 13-18°С, днём 20-25 °С, в Самаре ночью 16-18°С, днём 22-24 °С.Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.При осадках:- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;- владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.При грозе:- если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.- если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.