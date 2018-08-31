В Самаре оценили профессионализм руководителей муниципальных предприятий в рамках проекта «Самарская траектория роста»

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В рамках проекта весной этого года был впервые сформирован оперативный резерв для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий, куда вошли 42 человека. Двое из этого резерва уже назначены на должности. В условиях такой высокой конкуренции на первый план выходят профессиональные качества руководителей.Главной целью комплексной оценки действующих руководителей МП является выявление их личных качеств, таких как стратегическое мышление, умение работать в команде и разрешать конфликтные ситуации. Независимые эксперты Самарского Университета разработали целую методику оценки профессиональных качеств управленцев: психологическое тестирование, активная групповая работа, индивидуальная работа в стрессовых ситуациях.«По итогам этого мероприятия будет разработан план развития для каждого руководителя и подготовлен индивидуальный портрет с определением его зон эффективности, перспективой личностного и карьерного роста», - отметила Екатерина Степанова, руководитель Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарат Администрации Самары, передает пресс-служба горадминистрации.