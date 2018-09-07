В Самаре отрыта скульптурная композиция, посвященная памяти гусар и офицеров 5 Александрийского полка

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Знаменитое воинское подразделение было создано в 1776 году на базе Долматского и Македонского полков.Гусарский полк участвовал в боях с наполеоновской армией.В 1812 году прошел от Волыни до современной Беларуси, отличился в битвах под Пружанами и других сражениях.В 1914 году полк ушел из Самары на Первую мировую войну, но домой гусары уже не вернулись.В торжественной церемонии открытия скульптурной композиции участие принял Дмитрий Азаров."Для областной столицы сегодня знаменательный день. Мы возрождаем память о наших великих предках. 5 Александрийский полк прославился своими победами, ратными подвигами. Полк прославлен славными именами полководцев, поэтов и писателей. Совсем недавно казалось, что полк ушел в небытие, но благодаря патриотам - общественникам, историкам, краеведам сегодня мы возвращаем его славу на самарскую землю", - отметил Дмитрий Азаров.Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении памяти о гусарах. Особые слова благодарности автору композиции - ее выполнил скульптор Иван Мельников."Это значительный вклад в сохранении истории нашей родной самарской земли. Я рассчитываю, что скульптура будет заметным объектом в Самаре. Уверен, не только для людей старшего поколения, но и юных граждан страны подвиг полка будет служить ориентиром любви к Родине - России. Нам есть чем гордиться", - подчеркнул Дмитрий Азаров.