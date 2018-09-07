В Самаре отрыта скульптурная композиция, посвященная памяти гусар и офицеров 5 Александрийского полка
7 сентября 2018 16:35
142
Знаменитое воинское подразделение было создано в 1776 году на базе Долматского и Македонского полков.
Гусарский полк участвовал в боях с наполеоновской армией.
В 1812 году прошел от Волыни до современной Беларуси, отличился в битвах под Пружанами и других сражениях.
В 1914 году полк ушел из Самары на Первую мировую войну, но домой гусары уже не вернулись.
В торжественной церемонии открытия скульптурной композиции участие принял Дмитрий Азаров.
"Для областной столицы сегодня знаменательный день. Мы возрождаем память о наших великих предках. 5 Александрийский полк прославился своими победами, ратными подвигами. Полк прославлен славными именами полководцев, поэтов и писателей. Совсем недавно казалось, что полк ушел в небытие, но благодаря патриотам - общественникам, историкам, краеведам сегодня мы возвращаем его славу на самарскую землю", - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении памяти о гусарах. Особые слова благодарности автору композиции - ее выполнил скульптор Иван Мельников.
"Это значительный вклад в сохранении истории нашей родной самарской земли. Я рассчитываю, что скульптура будет заметным объектом в Самаре. Уверен, не только для людей старшего поколения, но и юных граждан страны подвиг полка будет служить ориентиром любви к Родине - России. Нам есть чем гордиться", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 сентября 2018 17:53
Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив (а это почти тысяча человек!) за ударный труд, а руководство за мудрую производственную, технологическую политику. Социум
126
7 сентября 2018 17:25
Итоги конкурса будут объявлены 1 ноября 2018 года. Социум
78
7 сентября 2018 17:16
Глава региона Дмитрий Азаров поставил цель — войти в первую десятку рейтинга. Социум
84
Здравоохранение
7 сентября 2018 17:04
Где будут проводиться исследования с последующим направлением цифровых изображений в специализированное учреждение. Здравоохранение
83
7 сентября 2018 12:43
Эпидемиологи настойчиво рекомендуют сделать прививку всем категориям населения. Здравоохранение
803
7 сентября 2018 12:15
Центр посетил врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра здравоохранения Геннадий Гридасов. Здравоохранение
316
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
100
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
146
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
886
Туризм
5 сентября 2018 13:18
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
224
5 сентября 2018 09:26
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
177
4 сентября 2018 10:15
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
227
Образование
7 сентября 2018 14:02
Выставка была приурочена к вековому юбилею университетского образования в регионе. Образование
111
6 сентября 2018 13:14
Дмитрий Азаров поздравил президента опорного университета Самарской области с присуждением почетного звания. Образование
259
5 сентября 2018 16:10
В школе придерживаются индивидуального подхода к обучению: ребята могут изучать предметы в разном темпе и на разных уровнях сложности, а после уроков выбрать... Образование
519
Культура
7 сентября 2018 18:16
Министерство культуры Российской Федерации поддерживает инициативу Самарской области и намерено привлечь к реализации проекта лучшие музейные силы страны. Культура
72
7 сентября 2018 09:45
Для горожан прозвучат джазовые, классические и роковые композиции. Культура
218
6 сентября 2018 13:36
В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Культура
217
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
219
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1196
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1412
Видео
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
279
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
450
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
921
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1620
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1094
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
2018
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
459
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1382
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
974
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1063
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1035
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
773
Мероприятия