В Самаре отпраздновали День пожилого человека: в Самарском театре оперы и балета прошел праздник «Молоды душой»

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В понедельник, 1 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета прошел праздник «Молоды душой», приуроченный ко Дню пожилого человека. «Золотых» людей «серебряного» возраста поздравил Губернатор Самарской области«В этот день по всей стране чествуют самых уважаемых и почетных людей, которые многое уже видели на своем веку и многое сделали для своей Родины, для своей страны. Все, чем мы сегодня гордимся, создано в основном людьми старшего поколения. Вашим трудом, вашим талантом, вашей самоотверженностью, – заметил глава региона. – Меня очень радует, что количество опытных и энергичных в нашей области растет».В Самарской губернии сегодня проживает 995 тыс. пожилых. 310 тысяч из них являются ветеранами труда РФ, 206 тысяч – ветераны труда Самарской области, 28 тысяч – ветераны войны, а 22 тысячи – труженики тыла. Более 100 тыс. человек перешагнули 80-летний рубеж, а еще 350 жителям региона более 100 лет. По словама, это те люди, которые уже выполнили Указ Президента о повышении продолжительности жизни. Своим примером они заряжают и тех, кто помладше их на 5 лет, и тех, кто младше их на 20 лет. Они показывают, что активная жизненная позиция, дела, забота о своих детях, внуках и правнуках, интерес к жизни создают сегодня все условия для того, чтобы жить, радовать родных и близких, передавать свой опыт.Более 60 тыс. пожилых граждан ведут активный образ жизни и состоят в различных общественных организациях. Они посещают объединения по интересам, занимаются физкультурой и спортом, участвуют в социокультурных мероприятиях. Например, во время Чемпионата мира по футболу в Самаре более 250 пожилых жителей региона работали волонтерами. В своих группах эти волонтеры «серебряного» возраста становились лидерами, вдохновляя молодых и передавая им бесценный опыт.«Золотой фонд нашей губернии – это те, кто сегодня передают свой опыт, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, являются наставниками и активными созидателями мира, – отметил Губернатор. – Я рассчитываю на вашу поддержку. В тех устремлениях, делах, тех стратегических целях, которые мы определили вместе с жителями региона, я, безусловно, рассчитываю на вашу энергию и опыт. Вы можете подсказать, вы можете направить и это бесценно. У нас замечательная молодежь – образованная, целеустремленная и желающая менять мир к лучшему. Но показать им, как это делать и в каком направлении нужно трудиться, можете только вы».Пожилым в Самарской области оказывается самая широкая поддержка – в 2018 году объем социальных выплат для них из бюджетов всех уровней составит 7,3 млрд рублей. В этом году льготами по оплате ЖКУ воспользовались 480 тыс. человек. Ежегодно почетные работники «серебряного» возраста и ветераны труда региона получают поощрения и награды. В этом году Указом Президента РФ и постановлением Губернатора Самарской области пожилые жители губернии также получили почетные звания и грамоты.Так, за вклад в конструкторские разработки двигателей линейки НК и многолетний добросовестный труд работник ПАО «Кузнецов»был удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». На этом предприятии он работает уже больше 50 лет. «Я по факту действительно машиностроитель и занимаюсь разработкой авиационных двигателей, – рассказал о себе Валерий Николаевич. – Наши двигатели установлены на самолетах ТУ-22 и ТУ-160. Они двигают поезда по просторам Сибири. Двигатели ПАО «Кузнецов» стоят на земле, качают газ и производят электроэнергию. Своим учителем наше поколение считает Николая Дмитриевича Кузнецова. Он научил нас, молодых инженеров, коллективному труду, который позволяет преодолевать самые большие технические трудности».отметил, что на прошлой неделе в Москве прошло совещание, на котором обсуждалось будущее ПАО «Кузнецов». «Миллиарды рублей инвестиций в модернизацию предприятия, портфель заказов уже сегодня практически набран на 10 лет вперед, – отметил глава региона. – Вас хочу искренне поблагодарить за то, что вы передаете бесценный опыт», передает пресс-служба облправительства.