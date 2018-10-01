В Самаре отпраздновали День пожилого человека: в Самарском театре оперы и балета прошел праздник «Молоды душой»
1 октября 2018 18:28
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«В этот день по всей стране чествуют самых уважаемых и почетных людей, которые многое уже видели на своем веку и многое сделали для своей Родины, для своей страны. Все, чем мы сегодня гордимся, создано в основном людьми старшего поколения. Вашим трудом, вашим талантом, вашей самоотверженностью, – заметил глава региона. – Меня очень радует, что количество опытных и энергичных в нашей области растет».
В Самарской губернии сегодня проживает 995 тыс. пожилых. 310 тысяч из них являются ветеранами труда РФ, 206 тысяч – ветераны труда Самарской области, 28 тысяч – ветераны войны, а 22 тысячи – труженики тыла. Более 100 тыс. человек перешагнули 80-летний рубеж, а еще 350 жителям региона более 100 лет. По словам Дмитрия Азарова, это те люди, которые уже выполнили Указ Президента о повышении продолжительности жизни. Своим примером они заряжают и тех, кто помладше их на 5 лет, и тех, кто младше их на 20 лет. Они показывают, что активная жизненная позиция, дела, забота о своих детях, внуках и правнуках, интерес к жизни создают сегодня все условия для того, чтобы жить, радовать родных и близких, передавать свой опыт.
Более 60 тыс. пожилых граждан ведут активный образ жизни и состоят в различных общественных организациях. Они посещают объединения по интересам, занимаются физкультурой и спортом, участвуют в социокультурных мероприятиях. Например, во время Чемпионата мира по футболу в Самаре более 250 пожилых жителей региона работали волонтерами. В своих группах эти волонтеры «серебряного» возраста становились лидерами, вдохновляя молодых и передавая им бесценный опыт.
«Золотой фонд нашей губернии – это те, кто сегодня передают свой опыт, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, являются наставниками и активными созидателями мира, – отметил Губернатор. – Я рассчитываю на вашу поддержку. В тех устремлениях, делах, тех стратегических целях, которые мы определили вместе с жителями региона, я, безусловно, рассчитываю на вашу энергию и опыт. Вы можете подсказать, вы можете направить и это бесценно. У нас замечательная молодежь – образованная, целеустремленная и желающая менять мир к лучшему. Но показать им, как это делать и в каком направлении нужно трудиться, можете только вы».
Пожилым в Самарской области оказывается самая широкая поддержка – в 2018 году объем социальных выплат для них из бюджетов всех уровней составит 7,3 млрд рублей. В этом году льготами по оплате ЖКУ воспользовались 480 тыс. человек. Ежегодно почетные работники «серебряного» возраста и ветераны труда региона получают поощрения и награды. В этом году Указом Президента РФ и постановлением Губернатора Самарской области пожилые жители губернии также получили почетные звания и грамоты.
Так, за вклад в конструкторские разработки двигателей линейки НК и многолетний добросовестный труд работник ПАО «Кузнецов» Валерий Лавров был удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». На этом предприятии он работает уже больше 50 лет. «Я по факту действительно машиностроитель и занимаюсь разработкой авиационных двигателей, – рассказал о себе Валерий Николаевич. – Наши двигатели установлены на самолетах ТУ-22 и ТУ-160. Они двигают поезда по просторам Сибири. Двигатели ПАО «Кузнецов» стоят на земле, качают газ и производят электроэнергию. Своим учителем наше поколение считает Николая Дмитриевича Кузнецова. Он научил нас, молодых инженеров, коллективному труду, который позволяет преодолевать самые большие технические трудности».
Дмитрий Азаров отметил, что на прошлой неделе в Москве прошло совещание, на котором обсуждалось будущее ПАО «Кузнецов». «Миллиарды рублей инвестиций в модернизацию предприятия, портфель заказов уже сегодня практически набран на 10 лет вперед, – отметил глава региона. – Вас хочу искренне поблагодарить за то, что вы передаете бесценный опыт», передает пресс-служба облправительства.
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