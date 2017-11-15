В Самаре отметят региональный День профсоюзов
15 ноября 2017 11:59
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16 ноября, в четверг, в 11.00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзов Самарской области, проводимое при поддержке Администрации Губернатора Самарской области.
Напомним, День профсоюзов Самарской области отмечается 12 ноября. В торжественном мероприятии, посвященном этому дню, примут участие представители Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы, главы городов Самарской области, руководители Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», лидеры отраслевых профсоюзных организаций Самарской области, председатели крупнейших первичных профсоюзных организаций региона.
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