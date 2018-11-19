В Самаре отметят мусульманский праздник «Мавлид ан-Наби»

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По традиции на праздничное торжество, посвященное дню рождения Пророка, во Дворце творчества на площади Кирова в Самаре соберутся мусульмане из разных городов и сел Самарской области, а также гости из Республики Татарстан. В мероприятии примут участие около 1000 человек, среди которых почетные гости: исполняющий обязанности руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Холин, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников. Организаторы праздника – Региональное духовное управление мусульман Самарской области (РДУМСО) совместно с Самарской региональной творческой общественной организацией «Дуслык» («Дружба»).Во время торжественного открытия гостей и участников торжественного мероприятия поприветствует председатель Регионального Духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип хазрат Яруллин. Программа мероприятия включает вручение благодарственных писем Губернатора Самарской области представителям мусульманской уммы за большой вклад в духовно-нравственное воспитание, в сохранение единства мусульманской общины региона; чтение мусульманских священных текстов и песен народным артистом Республики Татарстан М.Галиевым; выступление группы «Мәнбар» и Ильяса Халикова (г.Казань), литературно-музыкальную композицию «Иман Коге» («Сила Веры») творческого коллектива школы «Яктылык» города Самары, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети