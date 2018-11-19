В Самаре отметят мусульманский праздник «Мавлид ан-Наби»
19 ноября 2018 17:52
114
По традиции на праздничное торжество, посвященное дню рождения Пророка, во Дворце творчества на площади Кирова в Самаре соберутся мусульмане из разных городов и сел Самарской области, а также гости из Республики Татарстан. В мероприятии примут участие около 1000 человек, среди которых почетные гости: исполняющий обязанности руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Холин, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников. Организаторы праздника – Региональное духовное управление мусульман Самарской области (РДУМСО) совместно с Самарской региональной творческой общественной организацией «Дуслык» («Дружба»).
Во время торжественного открытия гостей и участников торжественного мероприятия поприветствует председатель Регионального Духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип хазрат Яруллин. Программа мероприятия включает вручение благодарственных писем Губернатора Самарской области представителям мусульманской уммы за большой вклад в духовно-нравственное воспитание, в сохранение единства мусульманской общины региона; чтение мусульманских священных текстов и песен народным артистом Республики Татарстан М.Галиевым; выступление группы «Мәнбар» и Ильяса Халикова (г.Казань), литературно-музыкальную композицию «Иман Коге» («Сила Веры») творческого коллектива школы «Яктылык» города Самары, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 ноября 2018 19:04
Прием граждан осуществляется без предварительной записи, с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00). Социум
91
19 ноября 2018 18:44
Рассказать свои истории и поделиться опытом воспитания детей собрались успешные женщины со всех городов и районов Самарской области. Социум
100
19 ноября 2018 17:52
По традиции на праздничное торжество, посвященное дню рождения Пророка, во Дворце творчества на площади Кирова в Самаре соберутся мусульмане из разных... Социум
112
Здравоохранение
19 ноября 2018 15:14
Специалисты СПИД-центра проведут встречи со студентами, расскажут, что такое ВИЧ, как можно и как нельзя заразиться вирусом. Здравоохранение
125
19 ноября 2018 10:49
Эксперты подчёркивают, что легче всего подхватить заразу, хватаясь за различные предметы руками. Здравоохранение
440
18 ноября 2018 21:50
По словам матери девушки, дочь хотела "чуть-чуть поправить носик". Здравоохранение
643
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
216
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
272
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
344
Туризм
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
331
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
520
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
419
Образование
18 ноября 2018 19:50
По её мнению, благодаря этому экзамену у ребят из провинции появляется возможность поступить в престижные вузы. Образование
593
14 ноября 2018 15:46
Одна из основных ее целей – стимулировать интерес к истории Самарского края через историю России. Образование
358
13 ноября 2018 10:46
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии. Образование
279
Культура
17 ноября 2018 20:58
Форум подарил встречи с легендарными деятелями искусств, коллегами из других стран и регионов. Культура
613
16 ноября 2018 13:44
Экспозиция разместится в областной библиотеке. Культура
293
16 ноября 2018 11:44
Он основан на сказке «Приключения Чиполлино». Культура
230
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
250
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
609
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1649
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
393
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
369
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
847
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
922
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
882
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
920
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
768
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
783
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1193
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1558
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1612
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2742
Мероприятия