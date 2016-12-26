В Самаре отметят годовщину со дня образования МЧС России
26 декабря 2016 10:46
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27 декабря состоится торжественное мероприятие, посвященное 26-й годовщине со дня образования МЧС России. Оно пройдет в Доме офицеров Самарского гарнизона, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Шостаковича, 7.
В мероприятии планируется участие Губернатора Самарской области Николая Меркушкина, членов Правительства Самарской области, руководителей федеральных структур и учреждений.
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