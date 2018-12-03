В Самаре отметят Международный день инвалидов

170

В Самарской области к Международному дню инвалидов, официальная дата проведения которого – 3 декабря – была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в конце Десятилетия инвалидов ООН (1983-1992 годы) в 1992 году, традиционно проводится торжественное мероприятие. На него приглашаются более тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья с активной жизненной позицией, проживающих в различных городах и районах Самарской области. Кроме того, в качестве зрителей в мероприятии принимают участие представители органов исполнительной и законодательной власти региона, социально ориентированного бизнеса, СМИ, общественных организаций, преподаватели и студенты вузов.Для гостей мероприятия будет организован гала-концерт творческого фестиваля «Вместе со звездами» с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Зрителям представят номера, специально подготовленные совместно с профессиональными коллективами и исполнителями Самарской области, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети