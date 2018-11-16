В Самаре отметят День рождение режиссера Эльдара Рязанова

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Напомним, 19 мая 2018 года на ул. Фрунзе, д. 120 для первых посетителей открыл свои двери музей Эльдара Рязанова - народного артиста СССР, выдающегося кинорежиссера, Почетного гражданина Самары. Музей располагается в здании, являющемся памятником архитектуры регионального значения «Дом штабс-капитана Н.И. Залесова», построенном в 1899-1902 годах. На первом этаже дома будущий режиссер провел первый месяц своей жизни и вернулся в августе 1941 года. Здесь создана музейно-мемориальная экспозиция, отражающая тему пребывания Рязанова в Самаре, его детства и тему истории Куйбышева как запасной столицы страны.В честь Дня рождения режиссера в музее пройдет специальная акция – День дарения. Музей ждет горожан, которые могут передать в дар предметы советской эпохи. В будущем они будут представлены в новой музейной экспозиции.Также все желающие смогут принять участие в музейном квесте, чтобы окунутся в атмосферу отечественного кинематографа, изучая предметы экспозиции музея.Всех гостей в этот день в музее ожидает музыкальный презент!18 ноября музей открыт с 10:00 до 18:00. Стоимость входного билета 150 руб. Бесплатный вход для тех, кто родился 18 ноября (при наличии подтверждающего документа).Справки по телефонам: 8 (846) 332-05-16, 332-05-17, передает пресс-служба горадминистрации.