В Самаре отметят День пионерии

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19 мая 2017 года в России отмечается День пионерии. В этом году исполняется 95 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (ВПО имени Ленина) при ЦК ВЛКСМ.Без преувеличения для миллионов людей России и ближнего зарубежья эта уникальная организация стала первой школой гражданского становления растущего человека. Во все времена пионерская организация жила интересами своей великой страны и своего народа, и по мере возможностей участвовала в её улучшении, а когда потребовалось, встала, как и весь народ, на защиту Отечества.В честь памятной даты организационным комитетом «Комсомолу-100» и «Пионерии- 95» совместно с Правительством Самарской области проводятся два центральных мероприятия.18 мая 2017 года, в четверг, в 11.00 на базе ФОК «Молодёжный» (г.о. Самара, ул. Аэродромная,15) состоится областной детский гражданский форум «Мы – вместе!», в котором примут участие 450 социально-активных школьников Самарской области пилотных школ и «Юнармия», детских общественных организаций и объединений, а также ветераны пионерского движения. Ребята подведут итоги учебного года, определят планы на будущее и примут участие в игре по четырём направлениям деятельности РДШ:- личностное развитие;- гражданская активность;- военно-патриотическое направление;- мультимедийное направление.Региональный оператор по организации гражданского форума «Мы – вместе!» ГБОУ ДО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества».19 мая, в пятницу, в 11.00 в здании Самарской государственной филармонии (г.о. Самара, ул. Фрунзе, 141) пройдёт областной слёт старших пионерских вожатых и организаторов современного детского движения «Салют, Пионерия!», посвящённый 95-летию пионерской организации. В торжественном мероприятии примут участие ветераны пионерского движения, организаторы детского современного движения, члены современных студенческих педагогических отрядов, представители детских общественных организаций: Российское движение школьников, «Пионеры Тольятти», Лига волонтёров г.о. Самара и другие.Этот день будет наполнен воспоминаниями о легендарной пионерской юности, будут звучать поздравления, благодарности и любимые пионерские песни.Торжественные мероприятия пройдут во всех уголках нашей Самарской области: торжественные приёмы ветеранов пионерского движения и организаторов современного детского движения, трудовые акции, передачи на местном радио и телевидении, встречи лидеров детских общественных объединений с представителями исполнительной и законодательной власти по проблемам дальнейшего развития детского движения в территории.