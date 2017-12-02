В Самаре отметят День неизвестного солдата

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3 декабря, в воскресенье, в День Неизвестного Солдата в Самаре на площади Славы состоится памятное мероприятие – возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей матери-Родине» и другие события.Так, с 9 утра на площади Славы пройдет Вахта Памяти. В это же время откроется мобильный пункт Самарского отделения Общероссийского движения «Поисковое движение России», принимающий заявления граждан города и области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» для архивного поиска родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.В 12.00 состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей матери-Родине». В ней примут участие представители Правительства Самарской области и Администрации г.о. Самара, почётные граждане и ветераны, представители общественности и молодежных организаций, учащиеся образовательных учреждений. На площадь Славы 3 декабря приглашаются и все желающие почтить память павших воинов. В церемонии возложения также примут участие рота почетного караула и музыканты духового военного оркестра, сообщает пресс-служба облправительства.Напомним, 3 декабря 2014 года в России впервые отметили новую памятную дату – «День неизвестного солдата». Ее история восходит к 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 8 мая 1967 году на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата».