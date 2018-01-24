В Самаре отметят 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого

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В рамках мероприятия состоится церемония возложения цветов к памятнику поэта, прозвучат песни всеми любимого автора.При жизни Владимира Высоцкого многое связывало с Куйбышевом, ныне Самарой. Здесь он дал первые публичные концерты авторской песни, познакомился и подружился со многими известными людьми того времени, был участником знаковых мероприятий.Также в сквере на площади имени В.В.Куйбышева, расположенном на пересечении улиц Чапаевской и Красноармейской, откроется выставка «Спасибо за Высоцкого». Выставочный проект «Спасибо за Высоцкого!» осуществлен по инициативе Общественной палаты Самарской области, при поддержке Администрации городского округа Самара и Нотариальной палаты Самарской области.Автор выставки – заслуженный работник культуры России, председатель Самарской региональной культурно-просветительской общественной организации «Самарские судьбы» Виталий Аркадьевич Добрусин, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: samadm.ru