В Самаре отметят 100-летие со дня образования органов ЗАГС России

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В мероприятии примут участие юбиляры супружеской жизни, среди которых Почетные граждане Самарской области; сотрудники и ветераны управления ЗАГС, члены Общественного совета при управлении ЗАГС, представители ведомств и организаций, осуществляющих взаимодействие с органами ЗАГС Самарской области, в том числе представители молодежных организаций и национальных объединенийСамарской области.Перед началом мероприятия на втором этаже будут представлены экспозиция Музея истории органов ЗАГС Самарской области,фотовыставка «100 мгновений семьи», а также проведено голосование за лучшую фотографию известных самарских фотохудожников в рамках конкурса «Сохраняя историю судеб».История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан Декрет ЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах. Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики в области семейного права, в котором устанавливалисьпринципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправие детей, рожденных в браке и внебрачных.ЗАГС – это первый государственный офис, куда обращаются влюбленные молодожены за государственной регистрацией брака, счастливые родители за получением первого документа о рождении ребенка.Ежегодно в органы ЗАГС Самарской области обращаются более 500 тысяч человек, регистрируется более 127 тысяч актов гражданского состояния, совершается более 250 тысяч юридически значимых действий. Создаются все условия для хранения в течении 100 лет архивного фонда записей актов гражданского состояния, отражающего историю жизни отдельного человека, его семьи, из которых складывается история всего государства.В настоящее время Президентом Российской Федерации В.В.Путиным перед органами ЗАГС поставлена масштабная задача по созданию Федеральной государственной информационной системы Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Новая система объединит сведения обо всех актах гражданского состояния России с 1926 года, сообщает пресс-служба облправительства.