В Самаре отметили День полиции
9 ноября 2018 17:29
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Поздравить ветеранов и заслуженных работников МВД с праздником приехали первые лица губернии. "Служба сотрудника органов внутренних дел ответственна и сложна. Каждый день для вас - это вызов, и вы с ним успешно справляетесь, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Вы сохраняете общественный порядок и спокойствие на улицах городов и сел, вселяете в каждого жителя губернии уверенность в безопасности и защищенности от преступных посягательств. Каждое раскрытое дело, каждое предотвращенное правонарушение, каждый получивший по заслугам преступник - это зримый, весомый, важный для всего общества результат работы полиции. Это и важный вклад в развитие регионов нашей страны".
К Дню полиции в Самару была направлена правительственная телеграмма полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
"Миссия сотрудников полиции - защита людей от преступных посягательств, оперативное реагирование на просьбы граждан о помощи, предупреждение противоправных действий. Благодаря профессионализму полицейских успешно реализуются современные стратегии борьбы с коррупцией, с незаконным оборотом наркотиков, финансовыми, экологическими и другими видами преступлений. Убежден, что сотрудники полиции и впредь будут достойно исполнять поставленные задачи, отвечая на вызовы времени, находить новые, эффективные способы борьбы с преступностью и защиты граждан. Желаю вам - ветеранам и личному составу регионального Управления - крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!" - говорится в поздравлении полпреда.
Свой профессиональный праздник полицейские встретили достойно - высокими показателями работы, снижением уровня преступности в регионе. За девять месяцев 2018 года количество зарегистрированных преступлений сократилось на 8%: на 25,6% уменьшилось число убийств, на 34,8% - разбоев, на 11,5% - грабежей. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних способствовала снижению уровня преступности среди юных граждан региона почти на 13%.
В этом году сотрудниками органов внутренних дел области выявлено 445 коррупционных преступлений. Это важный и о многом говорящий показатель. Всего же снижение уровня преступности отмечено на территории большинства муниципальных образований региона. За высокими показателями стоит главное: сотрудники МВД не просто работают - они служат закону и Отечеству, а значит служат гражданам.
"2018 год ознаменован многими событиями федерального и регионального значения. Это выборы президента РФ, чемпионат мира по футболу, - отметил начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников, поздравляя коллег. - В полном объеме обеспечена безопасность и правопорядок на всех общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях".
За слаженную работу по проведению чемпионата мира по футболу в Самарской области губернатор отдельно поблагодарил полицейских. "Наверное, никогда не стояла такая масштабная задача, от выполнения которой напрямую зависели жизни сотни тысяч граждан со всех концов света и имидж нашего государства, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Вы справились на "отлично". Задали высочайшую планку организации проведения мероприятия по обеспечению безопасности на всех знаковых объектах спортивно-транспортной инфраструктуры".
Правительство Самарской области продолжит тесно взаимодействовать с МВД и оказывать министерству поддержку. В этом году на исполнение государственных программ по линии МВД направлено более 2 млрд руб. - на строительство новых зданий, организацию постов ДПС, покупку автомобилей, средств видеофиксации, техническое оснащение полиции.
К Дню образования российской полиции, 10 ноября, ряд сотрудников МВД получили награды за заслуги в профессионально-служебной деятельности. Так, главный инспектор инспекции ГУ МВД РФ по Самарской области, полковник внутренней службы Денис Кириллов был удостоен почетной грамоты губернатора Самарской области. "Работа в полиции была мечтой моего детства. Учась в школе, я хотел помогать обществу ловить преступников, - рассказал инспектор. - В МВД работаю уже 19 лет - сначала в уголовном розыске, потом перешел в инспекцию. Хотел бы, чтобы и сын пошел по моим стопам".
Денис Кириллов проверяет организацию работы подразделений МВД, рассматривает обращения граждан и оценивает действия сотрудников органов внутренних дел, качество их работы. Говорит, что работа полицейских изменилась в лучшую сторону. Опрос общественного мнения в Самаре, Тольятти и других муниципальных образованиях региона показывает, что люди стали больше доверять полиции. На вопрос, как этого удалось добиться, Денис Кириллов ответил: "Открытая и добросовестная работа", передает vkonline.ru.
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