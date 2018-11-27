В Самаре отметили День морской пехоты России
27 ноября 2018 21:16
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В мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил РФ и морской пехоты, представители региона, юнармейцы и жители города. Они почтили память воинов минутой молчания, вспомнили героические поступки героев, возложили цветы и венки к памятнику.
Юнармейцы в рамках мероприятия провели маленькую акцию, они принесли с собой портреты морских пехотинцев - Героев Советского Союза и Российской Федерации – и показывали всем желающим, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)
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