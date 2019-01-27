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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре отметили 75-летие с момента снятия блокады Ленинграда

27 января 2019 15:27
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В воскресенье, 27 января, в 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда на площади Славы состоялось возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».
В воскресенье, 27 января, в 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда на площади Славы состоялось возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

Отдать дань памяти погибшим и воздать почести живым героям, отстаивавшим северную столицу во время Великой Отечественной войны, пришли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской Думы Алексей Дегтев, ветераны, представители общественных и молодежных организаций, почетные граждане, Герои России, члены политических партий и патриотических клубов, передает пресс-служба горадминистрации. 

Фото здесь.
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Комментарии



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