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Важную роль в деле сохранения традиций комсомола играет Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола — мое отечество».
В Самаре отметили 100-летие создания ВЛКСМ
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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре отметили 100-летие создания ВЛКСМ

31 октября 2018 21:35
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Важную роль в деле сохранения традиций комсомола играет Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола — мое отечество».
В среду, 31 октября, в Самарском академическом театре оперы и балеты отпраздновали 100-летие создания Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.

Организация была основана на 1 Всероссийском съезде союзов рабочей крестьянской молодежи 29 октября — 4 ноября 1918 года. В комсомол принимали юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет. История ВЛКСМ неразрывно связана с историей СССР. Комсомольцы всегда оказывались там, где они были нужнее всего. Они были участниками Гражданской войны 1918-1920 годов в рядах Красной Армии, защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков в 40-х. Боле 3,5 тысячи комсомольцев были удостоены звания Героев Советского Союза за заслуги перед отчизной на фронте и тылу в период Великой Отечественной войны.

Вениамин Дубаев в годы Великой Отечественной сражался с немцами в воздухе. В комсомол он вступил в 1949 году, а его будущая супруга Лидия Дубаева в 1950-м. Их жизнь была тесно связана с историей Самарского комсомола, благодаря которому школу боевого братства, трудового героизма и патриотического воспитания прошли сотни тысяч юношей и девушек региона.

«По профессии я была учителем, а по долгу службы — общественницей, работником комсомола. Много лет назад обком командировал меня в райком Ленинского района Самары, где я преподавала в школе №6, — вспоминает Лидия Дубаева. — Помню, как принимала школьников в комсомол в музее Ленина. А еще были студенты. Было время, когда в Самаре насчитывалось всего 8 вузов, и 6 из них находились в Ленинском районе. А это 37 тысяч молодых людей. Работы у нас хватало, потому что в комсомол хотели попасть многие».

На заре советской власти комсомольцы боролись с разрухой, бедностью и безграмотностью. Когда потребовалось создать мощную промышленную базу, именно энтузиазм комсомола помог придать индустриализации небывалый размах. Молодежь своими руками восстанавливала народное хозяйство, осваивала целину в 60-70е годы. В Самарской области их руками были построены предприятия, составляющие сегодня основу экономики губернии: Жигулевская ГЭС, «Металлург», химические предприятия Тольятти и Новокуйбышевска, шоколадная фабрика «Россия» и многие другие. И они делали это не ради денег, хотя многим комсомол подарил путевку в жизнь.

«Политические карьеристы там тоже были, но все же лицо комсомола определяли не они, а те, кто первыми брались за самое трудное, но очень нужное для страны: поднимали ударные стройки, поднимались в атаку, штурмовали космос. И не случайно в нашей истории, в народной памяти два слова навсегда остались рядом: «комсомольцы — добровольцы», — отметил, поздравляя земляков с праздником, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«В комсомол шли по зову сердца, — говорит Лидия Дубаева. — Мы работали на благо страны, оказывали помощь младшим и тем, кто в ней нуждался. Сейчас комсомола очень не хватает. Нужно взять то хорошее, что было в комсомоле, и приумножить это».

Несмотря на то, что ВЛКСМ нет уже почти 30 лет, молодежь Самарской области продолжает традиции комсомола. Студенты участвуют в добровольчестве, заботятся об экологии, восстанавлении памятников. Молодые волонтеры проявили себя на Чемпионате мира по футболу, трудились на главных стройках страны: объектах Олимпиады в Сочи, на стадионе «Самара Арена», на космодроме «Восточный». Добровольческое движение переживает небывалый подъем по всей стране. Не случайно по инициативе Президента РФ Владимира Путина этот год объявлен в России годом волонтера и добровольчества.

«В этой преемственности поколений — энергия нашего движения вперед и, вместе с тем, умение выбрать правильный путь, защита от повторения прежних ошибок, — отметил Дмитрий Азаров на торжественной церемонии. — Мы должны вместе строить в Самарской области, в России, ту жизнь, о которой мечтали наши деды, о которой мечтаем и все мы. В которой молодым людям предстоит учиться, любить, растить детей. Отвечать за семью, за регион, за страну».

Важную роль в деле сохранения традиций комсомола играет Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола — мое отечество», председателем которой был избран Борис Ардалин — первый секретарь Куйбышевского обкома в 1982-1986 гг.

К памятной дате организация провела множество мероприятий и вновь объединила сотни молодых душой комсомольцев. Во время торжества им были вручены правительственные награды. Борис Ардалин и депутат губернской думы Юрий Шевцов были удостоены знака отличия «За заслуги перед Самарской областью», почетный знак «За труд во благо земли Самарской» получила почетный гражданин Самарской области Галина Светкина, еще ряд жителей области получили грамоты Главы региона, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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