В Самаре открывается выставка Исаака Левитана из собрания Русского музея

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Соседство этих работ на выставке не случайно. Свои образы, темы и путь в искусстве художник нашел во время обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Первым его учителем был А.К. Саврасов, который в самом простом, незамысловатом мотиве мог увидеть и передать поэзию русского пейзажа. В.Д. Поленов способствовал развитию у Левитана интереса к передаче в пейзаже света и воздуха.Левитан известен, прежде всего, как автор полотен «Золотая осень», «Март», «Владимирка», «Вечерний звон», «Над вечным покоем», «Озеро». В то же время творческое наследие художника не исчерпывается программными картинами, большая часть - это этюды, подготовительные работы, открывающие «творческую кухню».На выставке из собрания Русского музея представлены работы Левитана, созданные в период с конца 1870-х по 1890-е годы. К самым ранним из них относятся этюды, выполненные в конце 1870-х и первой половине 1880-х годов («Черёмуха», «Лето. На пчельнике», «Снопы и деревня за рекой», «Весенний лес» и ряд других). На выставке также представлены произведения, написанные Левитаном в Крыму («Берег моря») и во время поездки в Италию («Озеро Комо»).Посетители смогут увидеть и знаменитые этюды 1890-х годов - «Поздняя осень» (1894), «Весна. Последний снег» и другие. Интересен этюд «Облачное небо. Сумерки» 1893 года, написанный в период работы над одним из самых глубоких полотен «Над вечным покоем». На выставке представлен этюд «Сумерки. Луна» (1899), на основе которого написана одноименная картина, передает пресс-служба облправительства.