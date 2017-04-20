В Самаре открывается школа муниципального депутата

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В проекте примут участие более 200 человек – это молодые депутаты со всей Самарской области, члены общественных советов и молодёжных совещательных структур. Обучение будет проходить 1 раз в месяц. Основные задачи проекта:обучение молодых парламентариев основам местного самоуправления, законотворческой деятельности и др. В первый день работы проекта будет объявлено о старте конкурса на лучшую законотворческую инициативу. В ноябре на 4-м форуме молодых законодателей будет объявлен победитель лучшей инициативы, а в декабре лучшая законотворческая инициатива будет представлена в Совете Федерации., председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского Совета местного самоуправления:- Пятый год наша страна 21 апреля отмечает День местного самоуправления – день всех неравнодушных граждан, которым небезразлична судьба родного города, посёлка, улицы, двора. Это день, который закреплён Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина, уже приобрёл свою традицию празднования – чествование самых активных и инициативных людей,профессиональных чиновников и уважаемых депутатов, представляющих города и сёла нашей страны. Я очень рад, что именно в этот день в Самаре стартует региональный проект Всероссийского Совета местного самоуправления «Школа муниципального депутата». Уверен, что школа соберёт энергичных, молодых, неравнодушных людей, которым не всё равно, как живётся городу, региону и стране. Благодаря этому образовательному общественному проекту, молодые люди получат новые знания и навыки, познакомятся с лучшим опытом и практиками воплощения в жизнь значимых проектов в разных регионах и муниципальных образованиях нашей страны. Я очень рассчитываю на то, что полученные знания будут применены ребятами на практике – на благо нашего региона, на благо каждого жителя Самарской области.