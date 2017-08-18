В Самаре открывается предпоказ работ к благотворительному аукциону «Самарский»

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Мероприятие направлено на сбор и аккумулирование пожертвований юридических и физических лиц для дальнейшего использования в целях решения значимых социальных задач, стоящих перед Самарской областью, на оказание благотворительной помощи детям губернии, расширение ресурсной базы сиротских учреждений, поддержку талантливых одарённых детей.В июне 2017 года состоялось проведение подготовительного этапа: «Волжский пленэр» художников, представляющий собой творческую поездку по Волга по маршруту Самара-Волгоград- Самара на теплоходе «Валерий Чкалов». Итогом пленэрастала безвозмездная передача работ Благотворительному фонду «Радость» для проведения выставки и аукциона.Выставка продлится до 2 сентября. Понравившиеся работы можно будет приобрести уже на выставке, сообщает пресс-служба облправительства.