В Самаре открылся юбилей форум «Самарская платформа развития бизнеса»

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Программа десятого по счету форума формировалась с учетом вопросов и предложений, которые были направлены от представителей бизнес-сообщества в адрес оргкомитета. В связи с этим в 2018 году основная тематика форума - проработка конкретных мер поддержки действующих и потенциальных предпринимателей, а также легализация теневого бизнеса.С приветственным словом на открытии форума выступили руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев, председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Лариса Ермоленко и другие почетные гости.«Особенность юбилейного форума заключается в том, что секции формировались с учетом мнения представителей районных советов по предпринимательству, Правительства Самарской области и общественных организаций, - подчеркнул Александр Андриянов. – Также мы постараемся предоставить наиболее полную информацию о мерах поддержки, которые городская Администрация оказывает малому и среднему бизнесу, обсудить вопросы, связанные с использование маркетинга в бизнесе, развитием цифровой экономики и молодежного предпринимательства в Самаре».Помимо секций, круглых столов и обучающих семинаров, на форуме будет работать приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области и конференция межрегиональной премии в сфере маркетинга и рекламы «VolgaBrand».Второй день работы форума будет полностью посвящен молодым предпринимателям, которые только начали свой путь в бизнесе и тем, кто только собирается открыть свое дело. Специально для них профессионалы в сфере бизнеса и продвижения расскажут о своих историях успеха. Кроме того, начинающим предпринимателям предоставят возможность протестировать свои идею, презентовать проекты и получить первые инвестиции.На церемонии закрытия форума также будет подведены итоги региональной премией «Ты-предприниматель», передает пресс-служба администрации Самары.