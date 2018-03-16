В Самаре открылся центр национальный сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи»

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Открывшийся центр стал десятым в федеральной сети, и завершил формирование масштабного диагностического хаба, который включает производство в Уфе и диагностические центры в Уфе, Тольятти, Екатеринбурге и Самаре: модель хаба снижает стоимость ПЭТ/КТ-диагностики и позволяет провести ее пациенту буквально на следующий день после обращения за счет сверхбыстрой логистики любогоколичества собственных РФП из соседнего региона.В год новый центр сможет проводить 5 тысяч исследований, при этом на долю ОМС придется до 90%. Самарская область — единственный регион, где функционируют два центра «ПЭТ-Технолоджи»: менее года назад в Тольятти открылся первый центр. Суммарно оба центра могут проводить до 10000 исследований в год.Центр расположен на территории самарского областного онкологического диспансера.Центр оснащен оборудованием экспертного диагностического класса — ПЭТ/КТ- сканером Discovery PET/CT 610. Данная модель позволяет осуществлять полноценное исследование за 16 минут, что позволяет в сутки принимать до 30 пациентов, сообщает пресс-служба компании «ПЭТ-Технолоджи».