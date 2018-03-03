В Самаре открылся первый в стране региональный центр по обучению добровольцев поиску пропавших людей

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"Правительство региона всегда будет оказывать поддержку таким начинаниям", - сказал Дмитрий Азаров."Всем добровольцам-волонтёрам, ещё раз - Большое Человеческое Спасибо! Спасибо за готовность оказать помощь каждому!", - подчеркнул глава региона.В региональных ресурсных центрах волонтеров обучат навыкам и компетенциям поиска пропавших людей, аналитической и методологической работе.Ресурсные центры в регионах должны стать не только материально-технической, но и интеллектуальной базой для разработки методик поиска и профилактики пропаж.