В Самаре открылся Пятый российско-китайский молодежный форум «Волга-Янцзы»

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Первый совместный российско-китайский форум прошел в 2014 году по поручению Президента Россиив рамках Молодежного форума ПФО «iВолга». Это стало доброй традицией, которая продолжилась и в 2018 году.Россия и Китай – страны с богатым историческим и культурным наследием, большим опытом взаимовыгодного сотрудничества. Новый импульс к дальнейшему развитию взаимодействия был получен в последние несколько лет, в том числе, благодаря созданию формата «Волга-Янцзы», в рамках которого установились тесные деловые и культурные взаимосвязи между регионами Приволжского федерального округа и провинциями Верхнего, Среднего течения реки Янцзы. В настоящее время в рамках этого формата достигнуты существенные результаты в гуманитарной сфере: заключены десятки договоров о двухсторонних контактах на вузовском уровне, налажены ежегодные академические обмены между университетами, осуществляются совместные исследования, проводятся конференции и семинары, создана Ассоциация вузов «Волга-Янцзы».В торжественной церемонии открытия Пятого российско-китайского Молодежного форума «Волга-Янцзы» приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, врио губернатора Самарской областии глава китайской делегации, заместитель председателя Цзянсийского провинциального комитета Комсомолаобратился с приветствием к участникам Форума от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе: «Приветствую китайских друзей на российской земле. Уверен, что члены китайской молодежной делегации получат положительные впечатления от поездки в Россию, чему будут способствовать образовательная и культурно-познавательная программы Форума. Особое внимание в рамках формата «Волга-Янцзы» уделяется молодежной тематике. Мы помним словам великого китайского мыслителя Конфуция, который сказал: «Не нужно относиться к молодежи свысока. Может быть, повзрослев, они станут великими людьми». Дружба и взаимное уважение молодежи – залог прочных отношений между нашими странами. Уверен, что дружеские отношения, которые закладываются у участников Форума сейчас, будут поддерживаться и развиваться на протяжении долгих лет».Работа Форума направлена на укрепление культурно-экономических отношений между субъектами Приволжского федерального округа (Самарская область, Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Саратовская область, Республика Татарстан) и провинциями Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси, Сычуань и города Чунцин, поэтому основная задача участников российско-китайского молодежного форума «Волга-Янцзы» – создать и презентовать совместные инновационные проекты по пяти направлениям: «Наука и инновации», «Культура, искусство, туризм», «Предпринимательство», «Средства массовой информации и медиа», «Культурно-лингвистическая смена».Участников Форума приветствовал глава региона: «Самарская область не впервые принимает молодых, энергичных представителей Китайской Народной Республики. Я рад, что Форум способствует расширению экономических, политических,общественных, научных, образовательных, молодежных связей между нашими странами. У нас есть все для сотрудничества между нашими государствами. У нас есть залог этой дружбы – товарищеские отношения между лидерами наших государств. У наших стран светлое будущее, потому что у нас прекрасная, талантливая, целеустремленная молодежь!»Глава китайской делегациив свою очередь выразил удовлетворение возможности закрепить дружеские и деловые связи: «Рад, что мы смогли приехать в такую красивую Россию, такую замечательную пейзажную Самару! Всё – ради нашей дружбы, ради нашего сотрудничества. Желаю, чтобы молодежь наших стран была в одном сердце и в одной душе!»Во время торжественной церемонии открытия Форума на сцене Самарского академического театра оперы и балета выступили лауреаты гран-при международных и всероссийских фестивалей песни и танца, русские народные ансамбли, китайский оркестр традиционных инструментов, китайский молодежный хор и танцевальная команда, а также артист Сычуаньской оперы.Российско-китайский молодежный форум «Волга-Янцзы» пройдет с 27 июля по 4 августа в рамках молодежного форума ПФО«iВолга-2018», передает пресс-служба облправительства.