В Самаре открылся Исторический парк «Россия – моя история»

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«Россия – Моя история» – полностью интерактивный образовательный исторический проект, рассчитанный на самую широкую аудиторию. Экспозиция охватывает историю нашего государства с древнейших времён и до наших дней.Всего в парке 4 зала: «Рюриковичи», «Романовы», «1914 – 1945. От великих потрясений к Великой Победе» и «1945 – 2016. Новое время». Кроме того, посетители смогут открыть для себя историю родного Самарского края, сообщает пресс-служба облправительства.В Историческом парке представлены современные формы информационныхносителей: сенсорные столы и экраны, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетныекомпьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции использованы приёмывидеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровыхреконструкций – все это делает выставку привлекательной для посетителей всехвозрастов.Экспозиция основана на документальных свидетельствах и материалах,немалая часть которых до недавнего времени хранились в архивах под грифами«Секретно» и «Совершенно секретно». Выставка даёт максимум информации поистории России и позволяет каждому посетителю сделать собственный вывод ороли тех или иных событий в истории становления нашего государства.Одним из первых экспозицию выставки оценил врио Губернатора Самарскойобласти Дмитрий Азаров: «Проект знаковый не только для региона, но и длястраны. Юным гражданам России интересно не только прочитать и услышать,но и посмотреть, потрогать, самим буквально проникнуть в историю роднойстраны. Он просто, по-новому откроет историю нашей великой Родины, позволитузнать ее в нюансах и подробностях. И я уверен, будет способствовать и роступатриотизма, росту самосознания, понимания того, что ты гражданин великойстраны России».По словам главы региона, Исторический парк будет интересен не только детями молодежи, но также позволит взрослым людям ощутить себя в контекстеисторической эпохи.Дмитрий Азаров процитировал слова Президента России Владимира Путина:«Мы должны знать историю страны, уважать без всяких изъятий и умолчаний,помнить и чтить ее уроки, уважать и ценить опыт прошлого».Алексей Сухов поздравил всех самарцев с открытием выставки от лицаПервого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ СергеяКириенко: «Важно, что в экспозиции достойное место займет уникальнаялетопись Самарской области – страницы её яркой истории, свидетельстваогромного вклада, который внесли многие поколения ваших земляков в укреплениегосударства, в развитие национальной экономики, науки, культуры, образования. Иконечно, архивные материалы об особой, ответственной роли «запасной столицы»,которая была отведена Самаре в годы Великой Отечественной войны».Алексей Сухов отметил, что такие парки открылись уже в ряде городов ПФО -Уфе, Казани, Нижнем Новгороде. «Мне есть с чем сравнивать. Я хотел быподчеркнуть, что в Самаре все выглядит весьма впечатляюще, на высокоморганизационном и содержательном уровне», - подчеркнул заместитель полпреда.Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев,оценив представленную экспозицию, отметил: «Для «Газпрома» былопринципиально важно поддержать этот проект. Газпром не может быть встороне от великих славных дел, которые вершатся в России. У нас много и своихинициатив. Но такие социальные проекты, которые обращены, в первую очередь, кмолодежи, очень важны. Ведь все, что мы, старшее поколение, делаем, - радинашего будущего, а наше будущее — это наши дети, поэтому мы будем расширятьэтот проект».На выставке присутствовали и представители духовенства Самарской области.Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий подчеркнул особую важностьпроекта: «Парк имеет очень глубокое значение для нашего молодого поколения.Прежде всего, для общеобразовательной школы. Многое в нашей истории былоутрачено, искажено в ХХ веке. И то, что сегодня есть, имеет глубокое значениедля духовного обновления нашего народа. Мы, к сожалению, утратили ту правду онашей великой державе, о нашей святой Руси, история которой преподносилась вискаженном виде. И сегодня все меняется в лучшую сторону, я думаю, это будетиметь большое значение, прежде всего, в воспитательной сфере, пробуждениичувства патриотизма, ответственности, любви к Богу, к своей земле, ведь нашаземля она действительно великая и святая».В ноябре вход на выставку для всех посетителей свободный, в дальнейшембесплатно посещать выставку смогут школьники и студенты.