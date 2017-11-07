В Самаре открылся Исторический парк «Россия – моя история»
7 ноября 2017 21:39
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«Россия – Моя история» – полностью интерактивный образовательный исторический проект, рассчитанный на самую широкую аудиторию. Экспозиция охватывает историю нашего государства с древнейших времён и до наших дней.
Всего в парке 4 зала: «Рюриковичи», «Романовы», «1914 – 1945. От великих потрясений к Великой Победе» и «1945 – 2016. Новое время». Кроме того, посетители смогут открыть для себя историю родного Самарского края, сообщает пресс-служба облправительства.
В Историческом парке представлены современные формы информационных
носителей: сенсорные столы и экраны, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные
компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции использованы приёмы
видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых
реконструкций – все это делает выставку привлекательной для посетителей всех
возрастов.
Экспозиция основана на документальных свидетельствах и материалах,
немалая часть которых до недавнего времени хранились в архивах под грифами
«Секретно» и «Совершенно секретно». Выставка даёт максимум информации по
истории России и позволяет каждому посетителю сделать собственный вывод о
роли тех или иных событий в истории становления нашего государства.
Одним из первых экспозицию выставки оценил врио Губернатора Самарской
области Дмитрий Азаров: «Проект знаковый не только для региона, но и для
страны. Юным гражданам России интересно не только прочитать и услышать,
но и посмотреть, потрогать, самим буквально проникнуть в историю родной
страны. Он просто, по-новому откроет историю нашей великой Родины, позволит
узнать ее в нюансах и подробностях. И я уверен, будет способствовать и росту
патриотизма, росту самосознания, понимания того, что ты гражданин великой
страны России».
По словам главы региона, Исторический парк будет интересен не только детям
и молодежи, но также позволит взрослым людям ощутить себя в контексте
исторической эпохи.
Дмитрий Азаров процитировал слова Президента России Владимира Путина:
«Мы должны знать историю страны, уважать без всяких изъятий и умолчаний,
помнить и чтить ее уроки, уважать и ценить опыт прошлого».
Алексей Сухов поздравил всех самарцев с открытием выставки от лица
Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея
Кириенко: «Важно, что в экспозиции достойное место займет уникальная
летопись Самарской области – страницы её яркой истории, свидетельства
огромного вклада, который внесли многие поколения ваших земляков в укрепление
государства, в развитие национальной экономики, науки, культуры, образования. И
конечно, архивные материалы об особой, ответственной роли «запасной столицы»,
которая была отведена Самаре в годы Великой Отечественной войны».
Алексей Сухов отметил, что такие парки открылись уже в ряде городов ПФО -
Уфе, Казани, Нижнем Новгороде. «Мне есть с чем сравнивать. Я хотел бы
подчеркнуть, что в Самаре все выглядит весьма впечатляюще, на высоком
организационном и содержательном уровне», - подчеркнул заместитель полпреда.
Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев,
оценив представленную экспозицию, отметил: «Для «Газпрома» было
принципиально важно поддержать этот проект. Газпром не может быть в
стороне от великих славных дел, которые вершатся в России. У нас много и своих
инициатив. Но такие социальные проекты, которые обращены, в первую очередь, к
молодежи, очень важны. Ведь все, что мы, старшее поколение, делаем, - ради
нашего будущего, а наше будущее — это наши дети, поэтому мы будем расширять
этот проект».
На выставке присутствовали и представители духовенства Самарской области.
Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий подчеркнул особую важность
проекта: «Парк имеет очень глубокое значение для нашего молодого поколения.
Прежде всего, для общеобразовательной школы. Многое в нашей истории было
утрачено, искажено в ХХ веке. И то, что сегодня есть, имеет глубокое значение
для духовного обновления нашего народа. Мы, к сожалению, утратили ту правду о
нашей великой державе, о нашей святой Руси, история которой преподносилась в
искаженном виде. И сегодня все меняется в лучшую сторону, я думаю, это будет
иметь большое значение, прежде всего, в воспитательной сфере, пробуждении
чувства патриотизма, ответственности, любви к Богу, к своей земле, ведь наша
земля она действительно великая и святая».
В ноябре вход на выставку для всех посетителей свободный, в дальнейшем
бесплатно посещать выставку смогут школьники и студенты.
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