Я нашел ошибку
Главные новости: 
В начале ХХI века российский Военно-Морской Флот переживает настоящий ренессанс. И это заметно нервирует тех, кто приложил массу усилий для его уничтожения.
Гроза морей. Почему российский Военно-Морской Флот считают самым опасным в мире
Обязательный ЕГЭ по истории — за или против? Мнения специалистов разделились
Депутат призвал ввести наказание за несоблюдение правила, которое давно принято в Таможенном союзе.
В Госдуме предложили бороться с водителями, не меняющими шины по сезону
В России заработает электронная система уведомлений о задолженностях граждан.
Россиян будут уведомлять о долгах через СМС
Победную шайбу забивает игрок
Все решилось в дополнительное время: "Лада" - "ЦСК ВВС" - 4:3
Камень описывается как
Шахтер нашёл чистейший изумруд стоимостью $2,5 млн и весом более килограмма
В Самаре открылся II Всероссийский форум по промышленному туризму "Ночи над Волгой"
Фильм
Джеймс Кэмерон закончил съемки двух продолжений "Аватара"
сегодня  Вторник, 30 октября, 23:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/10:
USD 65.77
-0.04
EUR 74.79
-0.25
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре открылся II Всероссийский форум по промышленному туризму "Ночи над Волгой"

30 октября 2018 21:09
95
Вчера в Самаре открылся II Всероссийский форум по промышленному туризму "Ночи над Волгой".

"Нам предстоит серьезная работа над развитием промышленного туризма в Самарской области, над тем, чтобы вывести его на кардинально новый уровень",-  говорит директор Туристского информационного центра Самарской области (ТИЦ) Ксения Звонковская. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
30 октября 2018  23:15
В начале ХХI века российский Военно-Морской Флот переживает настоящий ренессанс. И это заметно нервирует тех, кто приложил массу усилий для его уничтожения.
Гроза морей. Почему российский Военно-Морской Флот считают самым опасным в мире
В начале ХХI века российский Военно-Морской Флот переживает настоящий ренессанс. И это заметно нервирует тех, кто приложил массу усилий для его уничтожения.  Социум
0
30 октября 2018  22:52
Депутат призвал ввести наказание за несоблюдение правила, которое давно принято в Таможенном союзе.
В Госдуме предложили бороться с водителями, не меняющими шины по сезону
Депутат призвал ввести наказание за несоблюдение правила, которое давно принято в Таможенном союзе.  Социум
55
30 октября 2018  22:15
В России заработает электронная система уведомлений о задолженностях граждан.
Россиян будут уведомлять о долгах через СМС
В России заработает электронная система уведомлений о задолженностях граждан.  Социум
95
Весь список

Здравоохранение
30 октября 2018  19:10
Коллективу минздрава СО представили нового руководителя Михаила Ратманова (ДОПОЛНЕНО)
Коллективу минздрава СО представили нового руководителя Михаила Ратманова (ДОПОЛНЕНО)
"В Самарской области есть развитая клиническая база, хороший кадровый потенциал", – отметил министр.  Здравоохранение
363
30 октября 2018  16:53
Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 45 до 60 лет.
Ведение здорового образа жизни снижает риск инсульта
 Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 45 до 60 лет.  Здравоохранение
165
30 октября 2018  16:49
Четкое знание ранних признаков инсульта и алгоритма действий при их возникновении является существенным вкладом в снижение смертности населения региона.
В губернии проходят акции по профилактике инсульта
Четкое знание ранних признаков инсульта и алгоритма действий при их возникновении является существенным вкладом в снижение смертности населения региона. Здравоохранение
172
Весь список
Новости медицины
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
52
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
57
16 октября 2018  19:54
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
 Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье.  Новости медицины
225
Весь список
Туризм
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
303
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
226
22 октября 2018  13:03
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
328
Весь список
Образование
30 октября 2018  23:11
Обязательный ЕГЭ по истории — за или против? Мнения специалистов разделились
Эксперты считают, что учёным и преподавателям в первую очередь нужно прийти к общему мнению по целому ряду вопросов, связанных с данной наукой.  Образование
24
29 октября 2018  11:18
В Красноглинском районе Самары построят школу на 1100 учеников
В Красноглинском районе Самары построят школу на 1100 учеников
На подготовку документов у инженеров и архитекторов есть 10 месяцев. Образование
252
25 октября 2018  13:48
Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest
Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest
Диссертации ученых вуза включат в базу наряду с работами Кинга и Цукерберга. Образование
222
Весь список

Культура
30 октября 2018  13:04
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самарской области отметит свой первый День рождения!
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самарской области отметит свой первый День рождения
В этот день Исторический парк ожидает 150-тысячного посетителя! Культура
175
29 октября 2018  18:26
В числе гостей фестиваля – около 100 артистов из разных регионов России.
Во всероссийском патриотическом фестивале «Музыкальная дорожка» победил юный житель Тольятти
В числе гостей фестиваля – около 100 артистов из разных регионов России.  Культура
230
28 октября 2018  10:26
Самарский проект Модерн в облаках Взял Гран-при Russian Event Awards
Самарский проект Модерн в облаках Взял Гран-при Russian Event Awards
Он победил в номинации "Лучший проект ЧМ-2018". Культура
301
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
87
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
554
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1531
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
450
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
578
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
559
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
609
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
553
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1098
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
876
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1253
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1314
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2427
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1824
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1998
Весь список

Мероприятия
В Самаре открылся II Всероссийский форум по промышленному туризму "Ночи над Волгой"
В Самаре на площади Куйбышева прошла репетиция Парада Памяти и «Марш Устинова»
В Самаре прошли мероприятия в честь 110-летия Маршала Советского Союза, Почетного гражданина Самары Дмитрий Устинова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные