В Самаре открылось сразу два пляжа, адаптированных для маломобильных граждан, и функционируют 6 обычных пляжей

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Проект «Доступный пляж» реализуется Самарской городской общественной организацией детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» при поддержке Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки и Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара с 2016 года и за это время заслужил высокие оценки горожан и гостей города.Необходимо подчеркнуть, что проект получил благодарственное письмо от оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», а также был отмечен участниками автопробега Всероссийского общества инвалидов «Города Поволжья».Самарский пляж для маломобильных граждан является уникальным рекреационным объектом для Поволжья. Деревянные настилы пляжа обеспечивают легкий доступ к воде как гражданам с ограниченными возможностями здоровья, так и мамам с колясками, а расположение площадок в наиболее посещаемых местах городского пляжа дает возможность реализовывать интеграционную функцию проекта.Для сопровождения гостей пляжа организована работа волонтеров, прошедших специализированное обучение. В связи с проведением в Самаре игр ЧМ-2018 на «Доступный пляж» в качестве волонтеров были привлечены студенты Самарского университета, владеющие иностранными языками. Кроме того, была адаптирована навигационная система – на указателях появились надписи на английском и испанском языках.«Инвалидов-колясочников могут доставить на специализированные пляжи, а также на Фестиваль болельщиков с трех точек: с площади Революции, со стадиона «Локомотив» и с площади Славы. Для обеспечения деятельности таких пляжей и комфортного времяпрепровождения отдыхающих имеется специализированное оборудование – шезлонги, ортопедические плавательные матрасы, ортопедические матрасы для отдыха, легкие коляски для купания, спасательные жилеты, ходунки», - пояснила заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара Светлана Найденова.Желающих окунуться в воду волонтеры прокатят на плавательном кресле. Учитывая опыт прошлых лет, более удобными сделали кабины для переодевания.«Такой пляж – это наша зона комфорта. Здесь все приспособлено, что особенно важно для инвалидов-колясочников. Без пандусов и настилов самостоятельно я не смог бы даже подъехать к воде, а просить кого-либо нести меня на руках, было неудобно. А сейчас я могу и купаться. Этой возможностью я воспользовался еще в прошлом году - впервые с 2012 года, когда меня настиг недуг», - отметил инвалид-колясочник Михаил Соловьяненко.«Замечательно, что пляж для маломобильных жителей расположен в границах обычного пляжа. Это помогает социализации людей с ограниченными возможностями здоровья и в то же время способствует формированию толерантности среди населения. Сам я купаюсь круглогодично и считаю, что для любого человека важно и закаливание, и просто отдых на пляже в теплое время года, чтобы раскрепоститься и получить массу положительных эмоций», - подчеркнул тренер-преподаватель групп здоровья Александр Кадацкий.За два сезона «Доступный пляж» посетило порядка 6000 человек, из них 600 горожан - с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, уже в прошлом году количество отдыхающих увеличилось в полтора раза.На площадке пляжа с участием инвалидов проведены мероприятия, направленные на социально-культурную адаптацию: конкурс «Песочные замки»; мастер класс по быстрому рисованию (скетчу); турнир по настольным играм.Во время летнего сезона в 2018 году, как и в прошлые годы, на территории «Доступного пляжа» общественными организациями будут проводиться интеграционные культурно-массовые мероприятия на любой вкус.В следующем сезоне будет рассмотрена возможность оборудования пляжа для маломобильного населения и в районе IV очереди набережной, которая в этом году открылась после реконструкции.Более подробную информацию о работе «Доступного пляжа» можно получить по телефону 332-36-04, а также в социальных сетях: https://vk.com/dostupniyplyaj.Отметим также, что к купальному сезону – 2018 пляжи были готовы еще 14 июня, когда на них заработали спасательные посты. Установлены стойки с навесным спасательным оборудованием. Устроены места купания для детей и граждан, не умеющих плавать, с глубиной 1,2 м (с ограждением зоны купания как на воде, так и на песке).«Взамен пришедшего в негодность оборудования приобретено новое: скамейки-диванчики и теневые скамейки, качели-качалки, тенты для грибков и скамеек, детские игровые комплексы, стойки, буйки, бачки для мусора - установлено уже более 900 единиц. В целом же в этом году на 103 единицы оборудования больше, чем в 2017 году. Часть его зарезервирована для обустройства пляжей на период проведения Всероссийского фестиваля авторской песни им. В. Грушина и молодежного форума «iВолга -2018». После завершения данных мероприятий все оборудование будет пропорционально распределено между городскими пляжами», - рассказал заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Виктор Ненашев.Проверка качества завезенного песка подтвердила соответствие всем необходимым нормам.Также все пляжи обработаны от грызунов, насекомых и клещей.Подтверждение качества воды по микробиологическим показателям должно проводиться еженедельно, по паразитологическим и санитарно-гигиеническим показателям - 1 раз в месяц (путем проведения лабораторных исследований с оформлением экспертных заключений отдела гигиены и эпидемиологии в г. Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»). В настоящий момент пробы получили положительное заключение.Обращаем внимание горожан на то, что при несоответствии воды требуемым показателям пляжи будут продолжать работать – отдыхающим будет рекомендовано не заходить в воду, для чего на спасательных постах вывешиваются черные шары или специальные флаги.В числе работ согласно условиям муниципального контракта предусмотрены уборка прибрежной полосы, ежедневная уборка территории пляжей с вывозом мусора, регулярная очистка дна пляжей от посторонних предметов (бутылок, банок, крупных камней, мусора и т. п.). Также в ежедневном режиме выполняется откачка и обработка туалетов.В границах Самары расположено 8 пляжей протяженностью почти 4 км и площадью 170,3 тысяч кв. м: на I очереди набережной (от ул. Ленинградская до ул. Вилоновская); на II очереди набережной (от ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайская - до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква»); на IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); в районе Загородного парка; под спуском по ул. Советской Армии; в районе СФГУП "Санаторий Можайский"; в районе Барбошиной поляны; пляж Красноглинского района.В настоящее время в полной мере функционируют 6 пляжей. К концу текущей недели планируется сдать в эксплуатацию пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки, работы по оборудованию которых заняли больше времени по объективным причинам – специальная техника смогла работать там только после того, как просох грунт, сообщает пресс-служба администрации Самары.