В Самаре открыли мемориальную доску в честь деятельности Куйбышевской студии кинохроники

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Одна из старейших в стране студий документального кино была основана в 1927 году. Её основной задачей стало создание документальных фильмов и киножурналов. Долгие годы эта студия была единственной на Волге и обслуживала шесть областей, на неё работали корреспонденты от Ярославля до Астрахани. Киножурнал, выпущенный на куйбышевской студии, показывали в Пензенской, Горьковской, Оренбургской, Ульяновской областях, Рязанской и, конечно в Куйбышеве, а документальные фильмы транслировались по всей стране.Инициаторами проекта по установке мемориальной доски в честь деятельности Куйбышевской студии кинохроники стали юные краеведы средней общеобразовательной школы №1 города Похвистнево Самарской области в содружестве с Поволжским историко-культурным фондом и при поддержке Администрации Самары.Символично, что мероприятие прошло накануне Парада Памяти, посвященного военному параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. В годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве была размещена Центральная студия документальных фильмов. В рекордно короткие сроки был организован выпуск кинопродукции: киножурналы, фронтовые киносборники, военно-патриотические фильмы. Именно сюда, в Куйбышевскую студию, стали поступать боевые репортажи с фронтов Великой Отечественной войны.«Все киноленты, которые смотрела страна в кинотеатрах, на боевых привалах во время Великой Отечественной войны были созданы в Куйбышеве. Документальные фильмы о подвигах фронтовиков, о трудовых рекордах на оборонных заводах укрепляли боевой дух в тылу и на фронте - это уникальные материалы, благодаря которым мы можем иметь представление о тех годах. Я благодарю Главу Самары Елену Владимировну Лапушкину за то, что она поддержала инициативу установки мемориальной доски в честь этой легендарной киностудии», - сказал Сергей Филиппов.В послевоенные годы Куйбышевская студия кинохроники фиксировала события восстановления народного хозяйства и переход страны на мирные рельсы. Все великие стройки и созидательный послевоенный труд наших земляков были запечатлены коллективом кинохроники и нашли отражение в еженедельных киножурналах «Поволжье» и документальных фильмах.Ветеран Куйбышевской студии кинохроники Вера Мордвинова подчеркнула, что появление мемориальной доски – это восстановление исторической справедливости:«Об огромном труде моих коллег-документалистов теперь будет напоминать эта мемориальная доска, выполненная с такой любовью самарским скульптором Иваном Мельниковым. Я же выполнила свой долг перед ветеранами Куйбышевской студии кинохроники, которые уполномочили меня заняться возрождением наследия кинохроники».В рамках чествования деятельности Куйбышевской студии кинохроники в Самаре пройдут творческие встречи с представителями студии:- 19 ноября в 15.00 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, д.95) киноклуб документального кино «Крупный план» продемонстрирует фильм Куйбышевской студии кинохроники «Сама Солнце». В мероприятии примут участие студенты и школьники Самары.- 26 ноября в 15.00 в Историческом парке «Россия-Моя история» (ул. Красноармейская, д.131) пройдет встреча члена Совета ветеранов кино Самарской области со студентами и школьниками Самары. В программе – выступление работников киноотрасли, показ документальных фильмов.Ведущий творческих программ – доктор филологических наук, профессор, краевед Михаил Перепелкин, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации