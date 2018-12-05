В Самаре открылась выставка трофейного оружия, изъятого у террористов в Сирии
5 декабря 2018 13:43
120
Выставка проводится впервые на территории Приволжского федерального округа.
На ней представлены более 40 трофейных экспонатов, изъятых у боевиков, или найденных на оставленных боевиками позициях и схронах.
Это как самодельное оружие, так и оружие производства США, Франции, Италии и других иностранных государств.
Накануне экспонаты были доставлены в Самару военным бортом.
Выставка будет проходить только три дня:
- 5 и 6 декабря с 10.00 до 19.00 час. в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142);
- 7 декабря трофейная экспозиция одним днем также будет представлена в Доме офицеров Рощинского гарнизона, передает пресс-служба музея.
Вход на выставку свободный. 12+
Фото: пресс-служба музея
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 декабря 2018 14:31
У "Кэшбери" нет реальных активов, и финансовой пирамиде нечем расплатиться с клиентами, пояснили аналитики. Они советуют пострадавшим обращаться в суд и... Социум
66
5 декабря 2018 13:43
Выставка проводится впервые на территории Приволжского федерального округа. Социум
118
5 декабря 2018 13:00
Родителям дали возможность выбрать несколько вариантов. Социум
99
Здравоохранение
5 декабря 2018 13:21
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Здравоохранение
91
5 декабря 2018 13:17
Вследствие чего в этих регионах самая высокая заболеваемость диабетом. Здравоохранение
116
5 декабря 2018 11:48
В настоящее время в нем принимает участие более 30 учреждений региона. Здравоохранение
124
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
71
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
110
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
170
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2183
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
250
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
305
Образование
5 декабря 2018 15:11
Урок прошел в формате живого общения, школьников интересовали вопросы, связанные с цифровым миром. Образование
0
4 декабря 2018 14:53
Ректор СГОАН прокомментировала ситуацию с Самарской государственной областной академией Наяновой. Образование
379
4 декабря 2018 14:13
Которое является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Образование
296
Культура
5 декабря 2018 13:03
Мероприятие второй год подряд проводится областной общественной организацией белорусов и выходцев из Белоруссии. Культура
82
5 декабря 2018 11:16
В фестивале примут участие творческие коллективы. Культура
147
4 декабря 2018 13:50
Спектакль предназначен для всей семьи. Культура
339
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
363
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
638
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1731
Видео
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
118
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
386
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
712
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
616
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1056
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1151
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
979
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
908
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1317
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1709
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1745
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2938
Мероприятия