В Самаре открылась выставка работ участников конкурса на лучшую концепцию реконструкции Загородного парка

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Напомним, что идею реконструкции Загородного парка поддержали самарцы в ходе общественного голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», прошедшего в марте 2018. При этом Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил разработать концепцию развития современного парка, организовать инфраструктуру территории, комфортную и зимой, и летом для семейного отдыха и предложил провести для этого открытый конкурс.Конкурс был объявлен в конце августа. На разработку концепций у участников конкурса было более двух месяцев. При разработке проектов авторы должны были учесть примыкание территории парка к береговой полосе Волги, сложившуюся сеть аллей и дорожек, а также требования по формированию доступной среды для маломобильных граждан.В адрес оргкомитета поступило 185 заявок. Около половины участников – самарские архитекторы и коллективы. Свои работы также прислали авторы из Москвы, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Краснодара и Калининграда, Волгограда и Тюмени, Владивостока. В финальный этап вышли 83 работы. Победителя члены жюри назовут 26 ноября.«Познакомившись с проектами и могу сказать, что на конкурс поступило очень много смелых и оригинальных решений. Они приятно поражают именно своей новизной. Есть сложные работы с точки зрения реализации, а есть простые, но очень прорывные с точки зрения современной мысли архитектурного ландшафта», - отметил член жюри конкурса, первый заместитель Главы Самары Александр Карпушкин.Познакомиться с проектами участников может любой желающий. Экспозиция будет работать ежедневно с 23 ноября по 10 декабря с 11:00 до 18:00. Вход бесплатный, передает пресс-служба горадминистрации.