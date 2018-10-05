В Самаре открылась выставка «Солдаты Самары. 1918 год»

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В экспозиции представлены оружие, униформа, фотографии и документы того периода времени. На протяжении всего дня в музее транслировались документальные фильмы о событиях и персоналиях Гражданской войны, проходили мастер-классы (расшифровка послания, написанного азбукой Морзе; изготовление «будёновки» своими руками), викторины для посетителей и фотосессия в военной форме.«Мы рассказываем о бойцах – командирах Красной Армии, народно-добровольческой армии КОМУЧа и солдатах чехословацкого легиона, – отмечает куратор выставки, научный сотрудник дома-музея М. Фрунзе. – Выставка адресована широкому кругу – жителям Самары и Самарской области, людям, интересующимся историей родного края, студентам и школьникам». Выставка продлится до конца года, передает пресс-служба облправительства.Фото: историческая-самара.рф