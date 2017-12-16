В Самаре открылась выставка, на которой представлены изделия более чем 80 самарских мастеров
16 декабря 2017 14:07
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Организатором выставки является Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары.
Для посетителей свою продукцию представят предприятия малого и среднего бизнеса, творческие объединения и индивидуальные предприниматели, которые специализируются в сфере производства товаров широкого потребления, а также в области услуг и сервиса.
"Впервые в Самаре открылась выставка,на которой представлены изделия более чем 80 самарских мастеров. Приглашаем жителей города посетить выставку и приобрести подарки для себя и близких", - сообщается в Твиттере департамента ППТПРТУ Самары.
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