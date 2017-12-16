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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре открылась выставка, на которой представлены изделия более чем 80 самарских мастеров

16 декабря 2017 14:07
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Выставка расположилась в задании музея им. П.В. Алабина.
С 16 по 18 декабря в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В.Алабина пройдет II Межрегиональная выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел.

Организатором выставки является Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары.

Для посетителей свою продукцию представят предприятия малого и среднего бизнеса, творческие объединения и индивидуальные предприниматели, которые специализируются в сфере производства товаров широкого потребления, а также в области услуг и сервиса.

"Впервые в Самаре открылась выставка,на которой представлены изделия более чем 80 самарских мастеров. Приглашаем жителей города посетить выставку и приобрести подарки для себя и близких", - сообщается в Твиттере департамента ППТПРТУ‏ Самары.





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Комментарии



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