137

Организатором выставки является Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары.Для посетителей свою продукцию представят предприятия малого и среднего бизнеса, творческие объединения и индивидуальные предприниматели, которые специализируются в сфере производства товаров широкого потребления, а также в области услуг и сервиса."Впервые в Самаре открылась выставка,на которой представлены изделия более чем 80 самарских мастеров. Приглашаем жителей города посетить выставку и приобрести подарки для себя и близких", - сообщается в Твиттере департамента ППТПРТУ‏ Самары.