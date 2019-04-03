В Самаре открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»

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С 3 апреля по 9 апреля 2019 года в выставочном комплексе «Экспо-Волга» (далее ВК «Экспо-Волга», г. Самара, ул. Мичурина, 23А) пройдет выставка-продажа картин и прикладного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ежегодная православная выставка - ярмарка «Благословенная Самара» проводится по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.Организаторами мероприятий являются ВК «Экспо-Волга», Благотворительный фонд «Доброделание» - председатель, депутат Думы г.о. Самара Александр Павлович Чернышев (отец ребёнка-инвалида), руководитель отдела по социальному служению и церковнойблаготворительности Самарской епархии – протоиерей Алексий Гладун. Партнеры - Самарский филиал ЗАО ИД "Комсомольская правда", Совет отцов Самарской области, РОО "Союз женщин Самарской области".В мероприятиях примут участие около 20 творческих коллективов и солистов образовательных учреждений и общественных организаций, состоящих из детей и подростков с различными видами нарушения здоровья и развития. Это учащиеся специализированных школ-интернатов № 115, 17, 71, 117, Самарская городская общественная организация детей-инвалидов, инвалидов с детства (СГОО ДИИД) «Парус Надежды», Студия инклюзивного творчества, танцевальные коллективы и театр – студии для детей с ОВЗ, вокалисты и др.Программа работы площадок:с 03.04.2019г. по 09.04.2019г. (10:00–19:00) – в течение всей недели будет работать выставка-продажа картин и прикладного творчества людей с ОВЗ.05.04.2019г. (14:00–15:00) – гала-концерт театральных коллективов с ОВЗ. В программе: студия инклюзивного творчества (СИТ); театр танца «Непохожие» и театр – студия «МиРок»; театр мод «Золотая пчелка» школы – интерната № 115; театральное объединение «Браво»; СГОО ДИИД «Парус Надежды»; реабилитационный центр Самарской области инвалидов вследствие психических заболеваний «Здоровье»; театральный коллектив «Душа».05.04.2919г. (17:00–18:00) – творческий концерт детей и подростков с ОВЗ. В концерте: коллективы и солисты образовательных учреждений ГБОУ школ – интернатов для детей с ОВЗ г.о. Самара, общественные организации, танцевальный коллектив «Русичи»; ансамбль танца«Вдохновение»; инклюзивный танцевальный коллектив «Soul&Dance»; СГОО ДИИД «Парус Надежды» и другие коллективы и исполнители, передает пресс-служба облправительства.