В Самаре открылась «Стена Чемпионов»
8 июня 2018 22:46
В рамках проекта "Истории Чемпионов" известные художники рисуют на фасадах самарских зданий фрески, связанные с яркими моментами мирового футбола. Как отметил куратор проекта Евгений Петров, проект должен оставить не только футбольное, но и культурное наследие.
"Стена чемпионов" — проект художника Андрея Сяйлева. На стене одного из домов в историческом центре города нанесли цитаты великих людей от античных времен до современности: всего не менее 300 цитат на разных языках мира.
Напомним, что работы расположились на фасадах жилых зданий, промышленных объектах и дорожных сооружениях по адресам:
ул. Ново-Садовая, дома 349 и 361;
ул. Демократическая, дома 11, 30 и 37;
ул. Максима Горького, д. 131;
ул. Симферопольская, д. 24;
5-й квартал (Красная Глинка), 3А;
ул. Максима Горького 131
ул. Симферопольской 24
ул. Демократической 30.
мост на въезде в город, ул. Демократическая.
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