В Самаре открылась Школа фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»

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В пятницу, 23 марта, в Самаре стартовала вторая по счету Школа фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». На этот раз перенять опыт Самары по сохранению облика исторического центра приехали активисты из 30 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Северодвинск и Тюмень. Поприветствовать участников школы в первый день ее работы пришла глава Самары«Для меня крайне важно, что «Том Сойер Фест» родился именно на самарской земле и я очень рада, что он получил такое широкое распространение. Этот фестиваль смог объединить людей неравнодушных, тех, кому важна история, тех, кто хочет оставить свой след в преображении наших городов, - сказала Глава города. - Дорогие друзья, я всем нам желаю жить в уютных, комфортных, светлых городах. И чтобы, проходя по улицам родного города и любуясь его красотами, мы с гордостью могли сказать: «Здесь есть мой труд, здесь есть моя идея, здесь есть моя душа».Говоря об истории фестиваля, его создатели отметили, что началось все с простого желания помочь городу сохранить его уникальный историко-архитектурный облик. Постепенно к команде волонтеров стало подключаться все больше неравнодушных горожан и меценатов, в результате чего за три года работы только в Самаре удалось отреставрировать фасады 11 зданий.«Администрация Самары всегда принимала живое участие и поддерживала «Том Сойер Фест», начиная с первого дня его существования, - сказала директор СРОО «За информационное общество». - Откровенно говоря, стартовать тогда, в 2015 году, нам помогла субсидия, выделенная городом».На протяжении трех дней эксперты школы будут делиться своими знаниями о том, как запустить проект в своем городе. Организаторы и идейные вдохновители проекта проведут серию мастер-классов, лекций и дискуссий. В качестве приглашенных гостей в работе школы также примут участие главный архитектор Центра инфраструктурных проектов Высшей школы экономикии создатель сети Центров прикладной урбанистики. Кроме того, 25 марта участники школы подключатся к работе VI Всероссийского градозащитного съезда, который будет параллельно проходить на территории областной столицы в эти дни, сообщает пресс-служба администрации Самары.