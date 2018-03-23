В Самаре открылась Школа фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»
23 марта 2018 14:19
96
«Для меня крайне важно, что «Том Сойер Фест» родился именно на самарской земле и я очень рада, что он получил такое широкое распространение. Этот фестиваль смог объединить людей неравнодушных, тех, кому важна история, тех, кто хочет оставить свой след в преображении наших городов, - сказала Глава города. - Дорогие друзья, я всем нам желаю жить в уютных, комфортных, светлых городах. И чтобы, проходя по улицам родного города и любуясь его красотами, мы с гордостью могли сказать: «Здесь есть мой труд, здесь есть моя идея, здесь есть моя душа».
Говоря об истории фестиваля, его создатели отметили, что началось все с простого желания помочь городу сохранить его уникальный историко-архитектурный облик. Постепенно к команде волонтеров стало подключаться все больше неравнодушных горожан и меценатов, в результате чего за три года работы только в Самаре удалось отреставрировать фасады 11 зданий.
«Администрация Самары всегда принимала живое участие и поддерживала «Том Сойер Фест», начиная с первого дня его существования, - сказала директор СРОО «За информационное общество» Анастасия Кнор. - Откровенно говоря, стартовать тогда, в 2015 году, нам помогла субсидия, выделенная городом».
На протяжении трех дней эксперты школы будут делиться своими знаниями о том, как запустить проект в своем городе. Организаторы и идейные вдохновители проекта проведут серию мастер-классов, лекций и дискуссий. В качестве приглашенных гостей в работе школы также примут участие главный архитектор Центра инфраструктурных проектов Высшей школы экономики Виталий Стадников
и создатель сети Центров прикладной урбанистики Святослав Мурунов. Кроме того, 25 марта участники школы подключатся к работе VI Всероссийского градозащитного съезда, который будет параллельно проходить на территории областной столицы в эти дни, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 марта 2018 16:34
Орденами, знаками отличия и медалями за значительный вклад в развитие страны награждены девять человек, семерым гражданам присвоены почетные звания за... Социум
3
23 марта 2018 16:21
Цель фестиваля - создание условий, обеспечивающих воспитание, саморазвитие подрастающего поколения, реализацию возможностей одаренных детей и талантливой... Социум
78
23 марта 2018 16:15
В этом году на соискание престижной награды выдвинуто 327 проектов и достижений. Социум
77
Здравоохранение
23 марта 2018 09:58
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
185
22 марта 2018 17:22
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского... Здравоохранение
435
22 марта 2018 12:20
Он вручил центру вручил Сертификат о присвоении статуса клинический. Здравоохранение
211
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
50
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
55
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
87
Туризм
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
192
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
382
14 марта 2018 12:56
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
284
Образование
23 марта 2018 10:38
В планах правительства – проводить образовательные семинары на базе учреждений отрасли. Образование
133
22 марта 2018 23:09
Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах... Образование
337
22 марта 2018 12:08
В регионе по-прежнему наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Образование
335
Культура
23 марта 2018 14:01
Из 364 заявленных работ на очный допущены 302 работы учащихся из всех муниципальных образований региона. Культура
122
23 марта 2018 13:50
Он отметил, что культура Самарской области – это отдельный предмет гордости для каждого гражданина. Культура
110
23 марта 2018 13:31
Она расположится на ул. Куйбышева. Культура
126
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
439
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
769
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
743
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1117
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
758
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
698
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1473
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
880
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
972
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1580
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
901
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4156
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2364
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2823
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2711
Мероприятия