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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре откроют мемориальную доску в честь Куйбышевской студии кинохроники

2 ноября 2018 17:39
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Студия кинохроники была основана в Самаре в 1927 году. Цель создания студии - создание документальных фильмов и киножурналов.
6 ноября 2018 года в 13.00 на фасаде здания, где размещалась Куйбышевская студия кинохроники (ул.Молодогвардейская, 66), состоится церемония открытия мемориальной доски в честь деятельности этой легендарной студии.

Мероприятие будет проходить в рамках Парада Памяти, посвященного 77-й годовщине со дня проведения военного парада в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

Студия кинохроники была основана в Самаре в 1927 году. Цель создания студии - создание документальных фильмов и киножурналов. Одним из родоначальников студии был Марк Иосифович Ципорин. Долгие годы эта студия была единственной на Волге, на неё работали корреспонденты от Ярославля до Астрахани.

В конце 1941 года Куйбышев приобретает статус «запасной столицы». Сюда перебазируются правительство, дипломатический корпус, многие промышленные предприятия и Центральная студия документальных фильмов. В немыслимо короткие сроки был организован выпуск кинопродукции: киножурналы, фронтовые киносборники, военно-патриотические фильмы, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:  http://smibs.ru
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Комментарии



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