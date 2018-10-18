В Самаре откроется выставка лучших работ Всероссийского конкурса детского рисунка «Все, что я люблю, или Давайте познакомимся»

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В феврале этого года музей вместе с Ассоциацией городов Поволжья объявил о конкурсе, и за полгода пришло больше 1800 рисунков, в которых дети и подростки рисовали то, что они любят.Из конкурсных работ создали не одну, как планировалось изначально, а три выставки: передвижная, которая отправилась по городам, входящим в Ассоциацию городов Поволжья, большая экспозиция в Детской картинной галерее и выставка в ТЦ «Амбар».На выставке в Детской картинной галерее можно увидеть около двухсот картин из 44 городов и сёл: Астрахань, Стерлитамак, Владивосток, Волгоград, Серафимович, Называевск, Омск, Новотроицк, Оренбург, Мценск, Пенза, Сердобск, Октябрьск, Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск, Саратов, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Смоленск, Казань, Лениногорск, Глазов, Ижевск, Сарапул, Ярославль и другие.Большая часть работ создана учениками художественных школ и студий, но есть и самостоятельные рисунки, не уступающие в выразительности, эмоциональности и образности.Выставка будет работать с 19 октября до конца ноября 2018 года, передает пресс-служба горадминистрации.