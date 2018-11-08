В Самаре откроется выставка «Волшебство анимации»

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Основоположниками развития музея стали работники знаменитой студии «Союзмультфильм», основанной в 1936 году и подарившей нам такие мультфильмы, как «Ну, погоди», «Конек-Горбунок», «Цветик-семицветик», «Двенадцать месяцев», «Аленький цветочек», «Чебурашка и крокодил Гена», «Теремок», «Варежка», «Снежная королева» и еще бесчисленное множество мультфильмов, на которых выросло не одно поколение.В состав выставки в Самаре предполагается включить кукол и декорации, использовавшиеся в мультфильмах студии «Союзмультфильм» и других, технику, на которой работали художники и операторы прошлых лет. Можно будет увидеть уникальные документы, давшие жизнь многим известным мультфильмам, и узнать, как создается анимационный фильм, какие секреты хранит история мультипликации, познакомиться с героями любимых мультфильмов.Выставка адресована широкому кругу любителей отечественной анимации разных возрастов и профессий, но в первую очередь – детям.Посмотреть экспозицию можно будет до 27 декабря 2018 года, передает пресс-служба облправительства.