В Самаре откроется выставка «Путеводитель по футбольной Самаре» или «Азбука самарского футбола»

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Авторы проекта – Сергей Лейбград и Виталий Добрусин. Тексты выставки переведены на английский язык.Авторы проекта приглашают в путь длиною в сто лет по истории самарского футбола, от первого удара на вокзальной площади в 1911 году, от рождения в самый разгар Великой Отечественной войны футбольной команды «Крылья Советов» до главного футбольного события 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.