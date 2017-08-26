В Самаре откроется пространство для детей "Зелёнка"

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Осенью 2017 года на территории усадьбы Курлиной (г. Самара) откроется удивительное пространство для детей "Зелёнка". Проект выиграл в номинации "Музейный старт" Благотворительного фонда В. Потанина в 2016 году.Над созданием экспозиции, продумыванием всех деталей и смыслов трудились как команда Музея Модерна, так и приглашенные профессионалы.Музей для детей «Зеленка» - это, в первую очередь, творческое пространство. Концепция музея соткана как пространство для игры - исследования окружающего мира: его красоты и уникальности, физических законов, механики движения, форм, цветов и линий призванных удивить ребенка, вдохновить его к собственному созданию.Архитектор особняка - А.У. Зеленко - был еще и выдающимся педагогом, одним из первых заговоривший об особом отношении к детям и о том, что необходимо воспитывать целостную личность через приобщение к труду и истории, воспитывать "эстетический взгляд" на окружающий мир.Идеи Зеленко легли в основу детского пространства на территории Музея Модерна. Вместе с актуальными музейными способами знакомства детей с окружающей действительностью и бережным отношением к собственному внутреннему миру ребенка они создают особые условия для развития и стремления к прекрасному.Возраст, на который рассчитан Музей для детей "Зелёнка" - 6-10 лет.В "Зелёнку" можно будет приходить как с родителями, так и группами.С открытием музея заработает клуб, где будут проходить самые разные занятия и праздники, сообщают в группе Музея модерна.